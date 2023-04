«Ma olen vanglas oma poliitiliste vaadete ning Ukraina sõja ja [Vladimir] Putini diktatuuri vastasuse eest. Ma ei kahetse midagi, vaid olen uhke,» vahendas Kara-Murzat Saksa väljaanne Deutsche Welle (DW). «Tean, et ühel päeval hajub meie riigi kohalt pimedus. Öö, nagu te teate, on kõige pimedam vahetult enne koitu. See päev tuleb vältimatult, nagu tuleb kevad, et astuda kõige külmema talve asemele.»