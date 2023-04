See, et 2019. aasta valimised andsid tulemuseks Uue Demokraatia üheparteivalitsuse pärast kaheksat aastat mitme erakonna koalitsioone, tõukus Ateena ja Euroopa võlausaldajate kokkuleppena sündinud kasinusprogrammide vallandatud kaosest.

Tänavu viitab kõik sellele, et üheparteivalitsusest liigutakse taas eemale ning võimuliidu moodustamiseks on vaja vähemalt kahte erakonda. Tõsi, nüüd pole asi fiskaalstabiilsuse tagamise programmides, vaid selles, et 21. mai valimistel on kasutusel lihtne proportsionaalne valimissüsteem ja ei rakendata enam varasemat korda, kus võitja sai boonusena parlamendis 50 lisakohta.