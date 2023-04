Prigožin tahab Soomega mõõtu võtta: las 500 meest mõlemalt poolelt võitleb viimse veretilgani

Helsingin Sanomate küsimusele, kuidas ta hindab Soome kaitseväe lahinguvõimet ja tehnilist valmisolekut ning millisel tasemel on tema arvates Soome kaitsevägi võrreldes teiste Euroopa riikidega, vastas Prigožin, et selle hindamiseks peaksid tema väed Soome vägedega võitlema.

«See on absoluutselt vajalik. Kui olete valmis tegema Soome juhtkonnale sellise ettepaneku, siis tehke seda järgmiselt. Me valime koha, teie saadate sinna 500 hästi varustatud Soome sõdurit. Seejärel tulen sinna koos 500 Wagneri sõduriga ja me võitleme surmani, kuni üks pool võidab. Tapame üksteist ja mõõdame, kumb pool on tugevam,» vastas Prigožin.