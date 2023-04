Vahistatud USA ajakirjanik astus Venemaal kohtu ette

Vene föderaalse julgeolekuteenistuse (FSB) väitel püüdis 31-aastane Wall Street Journali ajakirjanik omandada salastatud kaitseinfot USA valitsuse heaks, kuid juhtumi üksikasjad on salastatud.

Gershkovich on süüdistused tagasi lükanud. Süüdimõistmisel võib teda oodata kuni 20-aastane vanglakaristus.

Gershkovich, kes on töötanud ka uudisteagentuuri AFP heaks, on esimene välismaa ajakirjanik alates Nõukogude Liidu lagunemisest, kes on Venemaal luuramissüüdistuste alusel kinni peetud.