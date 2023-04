Vadim, räägime alustuseks kõige kuumemast teemast, F-16 hävitajatest Ukraina jaoks. Ütle mulle, kas need lennukid on tõesti Ukraina jaoks imerohi või on äkki mõni alternatiiv?

Praegu, kui vaadata tulevikku strateegiliselt, on see see, mida me vajame. Kui mõelda lühiajalisele edule, siis oleme loomulikult rahul sellesama Gripeniga (Rootsi neljanda põlvkonna mitmeotstarbeline hävitaja, mille on välja töötanud SAAB Avionics), Eurofighter Typhooniga (neljanda põlvkonna mitmeotstarbelise hävitaja Typhoon, mis töödati välja ja toodetakse Eurofighteri poolt) või Mirage'ga (Dassault Mirage 2000 – Prantsuse neljanda põlvkonna mitmeotstarbeline hävitaja, mille töötas 1970. aastatel välja Dassault).