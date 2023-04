Saksa politsei: jõusaali rünnakus sai raskelt viga neli inimest

Duisburgis on umbes 500 000 elanikku ning see asub Reini ja Ruhri jõe ühinemiskohas. Varem oli linn kuulus oma söekaevandamise ja terase tootmise poolest, kuid viimastel aastakümnetel on seda vaevanud kõrge tööpuudus ja vaesus.