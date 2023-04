Surve alla sattunud Brasiilia president taunis Venemaa invasiooni Ukrainasse

Valge Maja sarjas esmaspäeval Lula hiljutisel Hiina-reisil tehtud avaldusi, et Washington «mahitab sõda» Ukrainas ja et Kiiev jagab konfliktis süüd.

Brasiilia president rõhutas teisipäeval, et kuigi tema valitsus «mõistab hukka Ukraina territoriaalse terviklikkuse rikkumise», kaitseb ta ka «konflikti poliitilist lahendamist läbirääkimiste teel».

«Meil on (Venemaaga) mitu lähenemispunkti, kuid Brasiilia on mitmel korral mõistnud hukka... sissetungi Ukrainasse,» ütles ta.

Brasiilia ei ole ühinenud lääneriikide poolt Venemaale kehtestatud sanktsioonidega ning on keeldunud taotlustest tarnida Ukrainale laskemoona.

Lavrov ütles esmaspäeval, et Venemaa on «tänulik meie Brasiilia sõpradele nende selge arusaamise eest olukorra tekkeloo osas. Oleme tänulikud nende soovi eest aidata leida viise selle olukorra lahendamiseks».

Lula on teinud ettepaneku luua rühm riike, kes oleksid sõjas vahendajaks.

Lavrov viibis teisipäeval Venezuelas ning külastab ka Kuubat ja Nicaraguat – riike, mille vasakpoolsed valitsused on USA sanktsioonide all ja kellel on lahkhelid Washingtoniga.