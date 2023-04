Inimjaht: Lätis otsitakse üle riigi taga naisteahistajast mõrtsukat

«Meie – see naine, tema pere ja naabrid – kirjutasime politseile. Mees pani tema korteriukse põlema ja järgnevad poolteist aastat üritasime politseilt abi paluda. Esimest korda, pärast üksikisikutena pöördumist, määrati mehele trahv huligaansuse eest – 250 eurot. Jälitaja ei hoolinud sellest, ta ütles, et tal on trahve juba umbes 5000 euro eest,» rääkis tapetu anonüümseks jäänud kolleeg.

«Eelmisel nädalal hakkas ta ähvardama: ma tulen ja see on teie kõigi lõpp. Viimane uudis oli, et tema eksnaine oli juuksuris. Ta jälitas teda ja ütles, et must laibakott ootab teda,» ütles mõrvatud naise kolleeg.