NURJUNUD RELVARAHU ⟩ Sudaanis jätkuvad sadade inimohvritega lahingud

Pidev tulistamine, suurtüki- ja õhurünnakud raputavad pealinna Hartumi ja Omdurmani linna Niiluse vastaskaldal. Elanikud on teatanud lahingutest relvajõudude peastaabi ja rahvusvahelise lennujaama lähistel.

«Lahingud ägenesid hommikul pärast öist hajusat tulistamist,» ütles peastaabi lähedal elav inimõigusadvokaat Tahani Abass.

Ööpäevaks kehtestatud relvarahu pidanuks kestma teisipäeva päikeseloojangust kolmapäeva loojanguni ning pärast USA välisministri Antony Blinkeni vestlust mõlema poole kindralitega tõotasid nood avalikult sellest kinni pidada.

Asjaolu, et kõrgetasemelisest diplomaatilisest survest hoolimata ei suudetud isegi ööpäevaks lahingud peatada, näitab, et pooled on võtnud eesmärgiks sõjalise võidu. See aga suurendab pika konflikti ohtu.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) peadirektor Tedros Ghebreyesus ütles, et laupäevast alates on relvakonfliktis surma saanud vähemalt 270 ja viga üle 2600 inimese.

Sudaani Arstide Sündikaat ütles teisipäeval, et hukkunute hulgas on vähemalt 174 tsiviilelanikku.

Tegelik ohvrite arv on ilmselt palju suurem, sest lakkamatute lahingute tõttu ei ole võimalik tänavatele jäänud laipu ära tuua. Kümned Hartumis ja mujal riigis lahingute lähedusse jäänud tervishoiuasutused on kinni pandud, sest on kas kannatada saanud või ohutuse mõttes evakueeritud.

Konflikt kindral Abdel Fattah Burhani juhitavate riiklike relvajõudude ja poolsõjaväelise Kiirtoetusväe (RSF) vahel, mille eesotsas on kindral Mohammed Hamdan Daga, on taas kord nurjanud Sudaani ülemineku demokraatiale, mida on aastakümneid takistanud diktatuur ja kodusõda.

Blinken pidas teisipäeval kõnelusi mõlema kindraliga ja jõudis nii kaugele, et nood nõustusid 24-tunnise relvarahuga, mis aga kestma ei jäänud.

Pooli püüavad relvavõitlust lõpetama mõjutada ka valitsusvägesid toetav Egiptus ning Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid, kel on lähedased suhted RSF-iga.

Blinken lootis, et ühepäevane humanitaarrelvarahu paneb aluse pikemale ja pooled on nõus läbirääkimistele naasma. Lahingud jätkusid aga varsti pärast relvarahu kavandatud algusaega ja kestsid kogu öö.