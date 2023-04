Vahemerel jäi kadunuks 15 Tuneesia migranti

Tuneesia, mille rannajoon on Itaalia Lampedusa saarest vähem kui 150 kilomeetri kaugusel, on juba pikka aega olnud ohtlikku merereisi üritavate migrantide eelistatud hüppelaud.

Aafrika migrantide lahkumine Tuneesiast on kasvanud pärast president Kais Saiedi kõnet 21. veebruaril, kus ta väitis, et ebakorrapärane immigratsioon on Tuneesiale nõndanimetatud demograafiliseks ohuks.