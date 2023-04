Ukraina sai esimesed õhutõrjesüsteemid Patriot

«Täna muutub meie kaunis Ukraina taevas turvalisemaks, sest Ukrainasse on saabunud õhutõrjesüsteemid Patriot,» ütles Reznikov Twitteris.

Juba eile teatas Saksamaa kaitseministeerium oma veebilehel, et nad on tarninud Ukrainale Patriot õhutõrjepatarei ja rakette.

USA ja Saksamaa on mõlemad nõustunud Ukrainale ühe Patriot süsteemi saatma. Tegemist on esimese kinnitatud Patriot süsteemi tarnimisega Ukrainale. Pentagon keeldus eile ütlemast, kas nemad on süsteemi juba tarnitud.