Krasnojarski Usside eesti päritolu kohta pole tõendeid, Ussid end eestlasteks ei pea

Siberi keskosas asuvas Krasnojarski krais elab siiani tuhandeid eesti päritolu inimesi. Vähemalt Siberis on see regioon, kus elab kõige rohkem eesti verd inimesi. See on olnud nii alates 19. sajandi teisest poolest, kui algas eestlaste väljarändamine Siberisse: algul sunniviisiliselt, hiljem vabatahtlikult, saavutades oma kõrghetke 20. sajandi alguses, kui Venemaa keisririigis viidi läbi nn Stolõpini reforme. Krasnojarski krai lõunaosas asub 1850. aastal asutatud Ülem-Suetuki küla, mis on siiani suurim eestlaste küla Venemaal ja kus kohalikus koolis õpetatakse siiani eesti keelt.