ÜLEVAADE ⟩ Libauudiste levitamine läks Fox Newsile kalliks maksma

«Tõde on tähtis. Valedel on tagajärjed,» lausus Dominioni esindav advokaat Justin Nelson teisipäeval Delaware’i ülemkohtu ees.

Wilmingtoni linnas asuvas kohtumajas pidi juba algama kuulamine Foxiga seotud juhtumi asjus, kui kohtunik kella 16 paiku pärastlõunal ootamatult teatas, et pooled on jõudnud omavahel kokkuleppele. Mõlema poole advokaadid valmistusid just esimeseks pöördumiseks, mikrofonid pintsakurevääridel ootamas, vahendab The New York Times.