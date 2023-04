ÜK peaminister ärgitas Põhja-Iiri unioniste kohalikku valitsust toimima panema

«Ärgitan teid tegema meiega tööd, et Stormont jälle toimima panna. See on juba iseeneses õige asi mida teha. Ja ma olen kindel, et see on ka õige asi, mida teha meie (ÜK) liidu nimel,» ütles Sunak Belfastis rahuleppe 25. aastapäeva puhul tehtud pöördumises.