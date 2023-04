Ukraina eest juba ligi aasta rahvusvahelises leegionis (lühidalt võõrleegionis) sõdinud 49-aastane eestlane kutsungiga Engine sai Bahmutis õlga haavata 6. aprillil. Praegu on ta ravil ühes Kiievi haiglas. Postimehele on teada tema täisnimi ja üksus, kuid sõduri palvel me neid andmeid ei avalikusta.