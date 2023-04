UKRAINA PÄEVIK 19.04: Venemaa üritab jätkuvalt saavutada Ukraina rindel edu või läbimurret, kuid väga suurte kaotuste hinnaga. Bahmuti linn jääb kõige teravamaks lõiguks ning lahingud on takerdunud üksikute tänavate ja kvartalite tasemele. Ka muudes suundades pole vene okupantidel mingit läbimurdelist edu.