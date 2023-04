«Jevgeni Maloletka võidupilt on nii reportaažilik, kui üldse olla saab. Võrreldes World Press Photo eelmise aasta äärmiselt kujundileidliku võidupildiga, on tänavune foto liigsetest otsingutest vaba. Kui kahurid kõnelevad, siis muusad vaikivad. Sõda ise on üks suur kujund, kui nii on kohane öelda,» kirjutab Postimehe fototoimetuse juht Erik Prozes.