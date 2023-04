LEIVAD ÜHTE KASARMUSSE ⟩ Läti sõjaväe uus harjutusväljak peibutab leedukaid

«Lätlased rajavad Leedu piirile väga lähedale harjutusväljaku ja me teeme ettepaneku ühistöö võimalikkuse kaalumiseks. See suur harjutusväljak viiks meid täiesti uuele tasemele,» ütles julgeolekukomisjoni (NSGK) esimees Laurynas Kasčiūnas täna BNS-ile.

«Läänes on suur puudus treeningruumidest ja -aladest,» ütles Kasčiūnas, lisades, et lätlastega ühine treeningala huvitaks ka liitlasi.

Rääkides Leedu valmisolekust võõrustada liitlasi, ütles Kasčiūnas, et see on tõsine ambitsioon ja kogu infrastruktuur peaks 2026. aastaks valmis olema.