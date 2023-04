LEIVAD ÜHTE KASARMUSSE ⟩ Läti sõjaväe uus harjutusväljak peibutab leedulasi

«Lätlased rajavad Leedu piirile väga lähedale harjutusväljaku ja me teeme ettepaneku kaaluda ühistöö võimalikkust. See suur harjutusväljak viiks meid täiesti uuele tasemele,» ütles julgeolekukomisjoni (NSGK) esimees Laurynas Kasčiūnas täna BNSile.

Kasčiūnase sõnul on lätlastel plaan rajada treeningala Leedu piiri lähedale. Ala suurust veel täpsustatud ei ole.

«Läänes on suur puudus treeningruumidest ja -aladest,» ütles Kasčiūnas. Ta lisas, et lätlastega ühine treeningala huvitaks ka liitlasi.

Rääkides Leedu valmisolekust liitlasi võõrustada, ütles Kasčiūnas, et see on tõsine ambitsioon ja kogu infrastruktuur peaks 2026. aastaks valmis olema.