Sudaani armee välistas otsekõnelused paramilitaarväega

«Ma ei usu, et oleks mingit ruumi uuteks kõnelusteks poliitika üle Kiirtoetusväega (RSF),» ütles Burhan Al Jazeerale, viidates Daglo juhitud väele.

Burhani sõnul on ta avatud vahendustegevusele, kuid otsekõnelusi RSF-iga ei ole.

Läinud nädalavahetuse laupäevast alates, mil puhkesid lahingud Sudaani armeejuhi kindral Abdel Fattah al-Burhani ja tema asemiku, poolsõjaväelist Kiirtoetusväge (RSF) juhtiva kindral Mohamed Hamdan Daglo vahel, on tapetud vähemalt 300 inimest.

Osa kõige verisematest lahingutest on peetud Hartumis, kus elab umbes viis miljonit inimest, kellest enamik on jäänud lõksu oma kodudesse, kus on puudu nii elektrist, toidust ja joogiveest.