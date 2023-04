ÜLEVAADE ⟩ Aastaraport: Vene mõjutegevus kahjustab tugevalt Läti ühiskonda

«VDD läbi viidud analüüs viitab märkimisväärsele kahjule, mida Venemaa pikaajaline mõjutustegevus on meie riigile ja ühiskonnale tekitanud. Kremli propaganda, mis on olnud aastaid venekeelsele elanikkonnale vene keeles kättesaadav, on panustanud moonutatud ja ebarealistliku maailmapildi tekkimisse selles ühiskonna osas,» märgib VDD direktor Normunds Mežviets raporti sissejuhatuses.