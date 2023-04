MAAILM TASKUS EUROOPA ERI ⟩ Paet ja Terras peavad Taiwani ründamist tõenäoliseks

Postimees TV saates «Maailm taskus Euroopa eri» Hiina ja ELi suhete üle arutlenud eurosaadikud Urmas Paet (Reformierakond) ja Riho Terras (Isamaa) pidasid seda, et suur rahvavabariik Taiwanile lähiaastail kallale tungib, äärmiselt tõenäoliseks.

«Ma arvan, et see on aja küsimus, kui Hiina võtab ette Taiwani ründamise,» nentis Terras.

«Tänase seisuga kõige pessimistlikumad [analüütikud] sealt piirkonnast arvavad, et Hiinal on tõsi taga sellega, et jõuga Taiwan enda külge liita,» märkis Paet. «Räägitakse ajahorisondist kaks-kolm aastat.»

Reformierakonna eurosaadiku sõnul on Hiinal praegu käsil see, mida Venemaa tegi enne Ukraina kallale tungimist: «Ta üritab kaardistada muu maailma võimalikku reaktsiooni, mida see lugu maksma läheb.»

Terras soostus ajaraamiga kaks-kolm aastat. «Majandusanalüütikud arvavad ka seda, et Hiinal võib tekkida olukord, kus ta enam ei ole võimeline neid asju tegema. Kusagil 2030. aastast on nende demograafiline olukord viinud Hiina sellisesse seisu, et nad tunnevad, et nende majandus hakkab alla käima,» lausus ta.

Terras märkis, et Taiwani ründamine on samas keerukam kui Ukraina ründamine. «Isegi, kui ta on väike saar, on Taiwani ründamine õhust ja merelt ikkagi väga keeruline, kui sul merel ei ole piisavalt jõudu. Ja kui ameeriklased tahavad, siis Hiinal ei ole piisavalt merejõudu,» sõnas ta.