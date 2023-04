Briti asepeaminister lahkub kiusamissüüdistuste tõttu ametist

«See raport kehtestab ohtliku pretsedendi, liigutades kiusamise [mõiste] künnist madalamale,» kritiseeris Raab ametlikku uurimist, lisades, et see julgustab ministrite vastu alusetute kaebuste esitamist.

«See protsess on olnud kohutav. Me ei ole [temalt] midagi kuulnud ja peame uudiste põhjal loo kokku panema. Küsimus ei ole selles, kas ta jääb või läheb, vaid selles, kuidas inimesi koheldakse, kui nad on näidanud üles julgust võimsale inimesele vastu seista,» vahendas anonüümset justiitsministeeriumi töötajat The Times.