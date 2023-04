Saksamaa: Tuneesia demokraatial ei tohi lasta kaotsi minna

Baerbock ütles ajakirjanikele, et Berliin suhtub Ghannouchi kinnivõtmisesse «suurima murega» ning hoiatas, et demokraatlikel saavutustel Tuneesias alates 2011. aastast «ei tohi lasta kaotsi minna».

Endine Tuneesia parlamendi spiiker, 81-aastane Ghannouchi peeti kinni esmaspäeval. Ta oli hoiatanud, et eri seisukohtade nagu vasakpoolsuse ja poliitilise islami väljajuurimine poliitikas võib viia kodusõjani.

Tuneesia suurim opositsiooniblokk Rahvuslik Päästerinne (FSN), mille liige on ka Ghannouchi islamijuurtega erakond Ennahdha, ütles, et Ghannouchi peeti kinni kahtlustatuna vandenõus riigi julgeoleku vastu.

Tuneesia on suurtes võlgades ning vaevleb kiire inflatsiooni ja suure tööpuuduse käes, mistõttu on inimesed hakanud Euroopasse põgenema.

Võimud on veebruari algusest saadik kinni pidanud üle 20 poliitilise vastase.

Saied väidab, et vahistatud on terroristid ning et nad sepitsevad plaane riigi julgeoleku vastu.