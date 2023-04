NATO juht on kindel Ukraina võimes vastupealetungiga alasid vabastada

«Ma olen kindel, et nad on nüüd positsioonis vabastada veel alasid,» ütles Stoltenberg ajakirjanikele Saksamaal, kui temalt küsiti, kas Ukraina suudab pealetungi edukalt läbi viia.

«Üks peamisi küsimusi täna siin on olnud vaadata üle kõik erinevad võimekused, süsteemid, varud, mida ukrainlastel on vaja, et rohkem maad tagasi võtta,» ütles Stoltenberg kümnete Kiievi toetajate kohtumisel Ramsteini õhuväebaasis.