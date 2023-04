POSTIMEES ROOTSIS ⟩ Välisminister Margus Tsahkna: Eestis räägitakse vanast heast Rootsi ajast

«Eestil ja Rootsil on pikk ühine ajalugu. Me ütleme Eestis: head vanad Rootsi ajad – ja need olid head. Meie riikide koostöö on tasemel. Pärast Ukraina sõda ei ole maailm aga enam sama ja Eesti teeb kõik selleks, et Rootsi saaks NATOga liituda juulis Vilniuses toimuva tippkohtumise ajaks,» lausus Eesti välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) Stockholmis Eesti ja Rootsi tuleviku koostööraporti tutvustamise üritusel.