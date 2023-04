Minister: Ukraina võidab tehnoloogiate sõja Venemaa vastu

Ajal, mil Ukraina ja Vene väed peavad tavarelvastusega lahinguid, on Euroopa esimene suurem internetiajastu sõda vallandanud ka tehnoloogiate sõja, kus mõlemad pooled püüavad saavutada edu droonide ja satelliitsidega.

Fedorov ütles, et mehitamata lennumasinad, elektrooniline sõjapidamine, satelliitside ja teised tehnoloogiad on oluline osa sõjast Venemaaga, mis algas rohkem kui aasta tagasi.

Ta möönis, et ka Venemaa on teadlik tehnoloogia tähtsusest lahinguväljal ning arendab ja parendab aktiivselt oma võimekusi.

«Iga päev on lahinguväljal uusi mehitamata lennumasinaid, nii meie poolel kui ka Venemaa poolel,» ütles Fedorov. «Me näeme, millised on nende droonid. Me saame neid kätte, lammutame ja uurime neid.»