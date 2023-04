Luuresatelliidi orbiidile viimiseks on vaja kaugmaaraketti, mille stardid on Põhja-Koreal ÜRO resolutsioonidega keelatud.

Jaapani kaitseminister Yasukazu Hamada teatas täna kaitsejõududele, et on võimalus, et antakse korraldus ballistilise raketi hävitamiseks ning andis käsu rakendada meetmeid, mis piiraksid ballistilise raketi allakukkumise korral kahjusid, edastas Jaapani kaitseministeerium.