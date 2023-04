Hiina suursaadiku kommentaari kritiseerisid ka teised Balti riigid – Läti kutsus Hiina diplomaadi aru andma

«Võttes arvesse Hiina suursaadiku vastuvõetamatuid märkusi rahvusvahelise õiguse ja riikliku suveräänsuse kohta, kutsus Läti välisministeerium Hiina Riia saatkonna välisasjade eest vastutava ametiisiku selgituste saamiseks kohale. See samm on kooskõlastatud Leedu ja Eestiga,» kirjutas Läti välisminister Edgars Rinkēvičs Twitteris.

«Kui keegi ikka veel imestab, miks Balti riigid ei usalda Hiinat «rahu vahendajana Ukrainas», siis siin on Hiina suursaadik, kes väidab, et Krimm on Venemaa ja meie riikide piiridel ei ole õiguslikku alust,» säutsus Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis.