NYT: Hiina pürgib suurte tuumariikide klubisse

Tuumamaterjali selle reaktori tarvis tarnib The New York Timesi andmeil Venemaa, mille ettevõte Rosatom ja Hiina tuumaenergiaagentuur allkirjastasid hiljuti pikaajalise koostöö leppe. Viimastel kuudel on Hiina saanud Venemaalt 25 tonni kõrgrikastatud uraani.