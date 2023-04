USA mõttekoda Sõjauuringute Instituut (IWS) kirjutas täna hommikul, et Vene sõjablogijad on postitanud piisavalt geolokaliseeritud materjali ja teateid, mis kinnitavad, et Ukraina väed on Hersoni oblastis rajanud positsioone Dnepri jõe idakaldale.