LÄTI RIIGIVISIIT ⟩ Alar Karis: Hiina väljaütlemised ei puuduta meid, sest me pole kunagi juriidiliselt Nõukogude Liitu kuulunudki

«Ühe Hiina diplomaadi väljaütlemised ei kajasta Hiina ametlikku positsiooni. Hiina välisministeerium on juba ka ametlikult kinnitanud, et tunnustab kõiki pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist kujunenud riike,» ütles Läti president Egils Levits, andes oma hinnangu Hiina suursaadiku väljaütlemise kohta, mis seadis kahtluse alla endiste Nõukogude Liidu vabariikide suveräänsuse.

«Eesti ja Läti ei ole kunagi kuulunud juriidiliselt Nõukogude Liitu, seega võime Hiina diplomaadi sõnavõttu võtta ka selliselt, et see ei puudutanudki üldse meid,» lisas Eesti president Karis. Mõlemad presidendid möönsid, et Hiina Prantsusmaa suursaadiku ebaõnnestunud väljaütlemistele ei ole mõtet rohkem tähelepanu pöörata.