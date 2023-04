Moskva kritiseeris USAd seoses vene ajakirjanike viisakeeluga ÜROsse

«Me ei unusta, me ei andesta seda,» ütles Lavrov, kelle eesistuda on mitu ÜRO Julgeolekunõukogu koosolekut New Yorgis. Venemaa asus aprilli alguses ÜRO Julgeolekunõukogu eesistujamaa rolli, hoolimata agressioonisõjast Ukrainas, mis on Kiievi sõnul kõrvakiil.

Lavrov ütles, et mõistab hukka USA lolli ebaõnnestumise anda vene ajakirjanikele viisa. «Riik, mis nimetab end kõige tugevamaks, targemaks, vabamaks ja õiglasemaks, lõi põnnama,» ütles ta ajakirjanikele ja lisas, et see näitas nende sõnavabaduse pühalike kinnituste väärtust.

Alates sissetungist Ukrainasse on Moskva karmistanud tingimusi, mille alusel saavad ajakirjanikud viisa Venemaale.

Asevälisminister Sergei Rjabkov hoiatas täiendavate vastusammude eest. «Me leiame formaate, et sellele vastata, nii et ameeriklased mäletavad seda pikka aega, et selliseid asju ei tohi teha,» vahendasid riiklikud uudisteagentuurid Rjabkovi sõnu.

RIA Novosti viitas diplomaatilisele allikale, öeldes vahejuhtumi järel, et Ameerika ajakirjanikud hakkavad kogema kõiksuguseid ebamugavusi ja tüli.

Märtsis võtsid Vene julgeolekujõud kinni USA ajakirjaniku Evan Gershkovichi, süüdistades teda spioneerimises. Ajakirjanik, tema tööandja The Wall Street Journal ja USA ametnikud eitavad jõuliselt süüdistusi.

Gershkovich, kes on töötanud ka AFP-le, on esimene välisriigi ajakirjanik, kes on võetud Venemaal kinni spionaažisüüdistuste alusel pärast Nõukogude Liidu lagunemist.