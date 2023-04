INTERVJUU POSTIMEHELE ⟩ Läti president: Venemaa viljeleb 19. sajandi ideoloogiat

Vaid Baltimaadel õnnestus Nõukogude pärandist pääseda neil eelmainitud tingimustel, mis teistele Nõukogude Liidu osadele ei laienenud. Näiteks Kesk-Aasias on jätkuvalt autokraatsed režiimid – nad on enam-vähem iseseisvad, aga mitte demokraatlikud.

Ukraina polnud 2014. aastani demokraatia rajamises kuigi edukas ja seda mitmel põhjusel. Üks neist oli see, et neil puudus positiivne näide lähiajaloost, kui mitte just mõelda väga kaootilisele perioodile aastatel 1917-1919. Nõukogude võim kehtis seal märksa kauem. Kuid Ukrainaga oli siiski pisut teine lugu kui näiteks Kesk-Aasiaga.

Nüüd, pärast Vene invasiooni, on Ukrainal teatud perspektiive. Olukord on praegu väga selge. Vana Nõukogude ja Vene pärand pole ukrainlastele vastuvõetav, sealhulgas korruptsioon ja autokraatia.

Minu arvates on probleem selles, et Venemaa sõda Ukraina vastu on ideoloogiline sõda. Kümne-aastase Boriss Jeltsini perioodi vältel tehti katse Venemaad demokratiseerida, kuid see oli väga kaootiline ja vastuoluline. Vene ühiskonna ja süsteemi mälestustes pole see hea aeg, see oli raskuste ja kaose ajastu.