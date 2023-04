Läti politoloog: Levitsi rivaali toetades üritab koalitsioonipartner Kariņšile kohta kätte näidata

Kui mullusuvine uuring näitas, et Levits on kõigi aegade ebapopulaarseim president, avaldas tolle küsitluse korraldanud uurimiskeskuse SKDS juht Arnis Kaktiņš kahtlust, kas parteid sooviksid teda vähese toetuse jätkumise korral tagasi valida.

Uurimiskeskuse Providus politoloogi Iveta Kazoka sõnul oli Levitsi kõhkluse põhjuseks tõenäoliselt asjaolu, et ta polnud kindel tema kandidatuuri neli aastat tagasi esitanud Rahvuslaste Liidult toetuse saamises. Levitsi kandideerimisotsus näitab, et kaks valitsuserakonda – peaminister Krišjānis Kariņši Ühtsus ja Rahvuslaste Liit leppisid kokku.

Kolmandal koalitsioonipartneril, Ühendatud Nimekirjal, on aga oma kandidaat – nende oma asutaja Uldis Pīlēns. Viimane on politoloogi sõnul juba vähemalt viimased viis aastat ehitanud endale mainet, mis võiks sobida presidendile.

«Põhimõtteliselt on tegu ülieduka arhitektist ärimehega, kellel on sügavad mõtted ühiskonna, vaimsete teemade ja majanduse kohta ning kellest on kirjutatud peentes ajakirjandes. Tema ja ta abikaasa ehitavad juba mõnda aega presidentlikku imidžit,» muigab Kazoka.