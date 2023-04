Hispaania evakueeris Sudaanist umbes 100 inimest

Välisministeeriumi avalduses öeldi, et sõjaväelennuk lahkus pealinnast Hartumist veidi enne kella 23.00 kohaliku aja järgi ja on teel Djibouti poole.

Saksamaa armee teatas veidi enne seda, et evakueeris pühapäeval Sudaanist 101 inimest.

«Saksa sõjaväe Airbus A400M, mille pardal on 101 inimest lahkus Sudaanist osana evakueerimispüüdlustest,» edastati teadaandes.

«Lennuk on teel Jordaaniasse,» kirjutas armee suhtlusvõrgustikus Twitter.

Sõjaväe teatel on kokku kolm Saksa lennukit Airbus A400M jõudnud Sudaani inimeste evakueerimiseks.

Tegemist oli ühe peamise tingimusega leppes, mille eesmärk on naasta Sudaani demokraatliku ülemineku juurde pärast 2019. aasta aprilli, kui sõjavägi kukutas massimeeleavalduste järel riigi autokraatliku liidri Omar al-Bashiri.

Vägivald on nõudnud vähemalt 420 inimelu ning umbes 3700 inimest on saanud vigastada või haavata, selgub Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetest. Tegelik ohvrite arv võib olla aga tunduvalt suurem.