MAAILM TASKUS. EUROOPA ERI ⟩ Kaljurand: idapartnerlust on vaja täna rohkem kui kunagi varem

Praeguse seisuga on kuuest idapartnerluse riigist programmis veel viis – Ukraina sõja järel on Valgevenega koostöö peatunud. Kuid ülejäänutele, eriti Ukrainale, Moldovale ja Gruusiale, on koostöö Euroopa Liiduga tähtsust aina kasvatanud.

Kaljurand möönab, et veel mõni kuu enne sõja puhkemist oli Euroopa Liidul raskusi koostööriikidele Euroopa perspektiivi andmisega.

«Ma arvan, et tuleb väga ausalt öelda, et kui täna ei oleks Ukraina sõda, siis me ei räägiks ei Ukraina, Moldova ega ka Gruusia kandidaatstaatusest, läbirääkimisest ega ka võimalikust Euroopa Liidu liikmesusest,» ütleb Kaljurand.

Kuigi Kaljuranna sõnul ei ole need riigid valmis praegu ELiga liituma, siis teadmine, et nad on oodatud, annab idapartneritele põhjust pingutada ja väldib nende langemist Venemaa mõjusfääri.

«Idapartnerlus on elus ja seda on vaja täna rohkem kui kunagi varem, et anda lootust nii meie idapartneritele kui ka teistele riikidele,» kinnitab Kaljurand.