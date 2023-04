Vene erasõjaväe juht: Wagner ei võta enam sõjavange

Jevgeni Prigožin on Venemaa ärimees ja poliitik, tuntud oma seotuse poolest Vene presidendi Vladimir Putiniga. Prigožini hüüdnimi on Putini Kokk, sest tema ettevõte Concord Catering on üks Venemaa suurimaid toitlustusettevõtteid ja pakub teenuseid ka Vene valitsusele.

Prigožin on seotud Vene internetiuuringute agentuuriga (IRA), mis on tuntud ka Putini netitrollide tehasena. Vene ärimees ja poliitik on USA ja Euroopa Liidu sanktsioonide all.