Vene erasõjaväe juht: Wagner enam sõjavange ei võta

Jevgeni Prigožin on Venemaa ärimees ja poliitik, tuntud oma seotuses Vene presidendi Vladimir Putiniga. Prigožini hüüdnimeks on «Putini kokk» - tema ettevõte Concord Catering on üks Venemaa suurimaid toitlustusettevõtteid ja pakub teenuseid ka Vene valitsusele.

Prigožin on seotud Vene «interneti-uuringute» agentuuriga (IRA), mis on tuntud ka Putini netitrollite tehasena. Vene ärimees ja poliitik on USA ja Euroopa Liidu sanktsioonide all.