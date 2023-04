Prantsusmaa lubab Hiina suursaadikut rangelt noomida

Välisministeeriumi sõnul on ministeeriumi personalijuhi plaaniline kohtumine suursaadikuga võimalus rangeks noomituseks.

Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis kirjutas Twitteris, et «kui keegi veel imestab, miks Baltimaad ei usalda Hiinat Ukrainas rahuvahendajana, siis väidab Hiina suursaadik, et Krimm on Venemaa osa ja meie riikide piiridel puudub õiguslik alus».