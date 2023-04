Saksa raport avastas piiskopkonnast üle 250 seksuaalselt vägivallatsenud katoliku preestri

Saksamaa edelaosas Baden-Württembergi liidumaal asuvas Freiburgi peapiiskopkonnas on vaimulike poolt toime pandud seksuaalset vägivalda rohkem, kui seni ametlikult teada, selgitas The Washington Post.



«Arvame, et ohvreid on üle 540,» tutvustas raportit uuriva komisjoni esimees ja teoloog Magnus Striet. Väärkohtlemisest süüdistatakse üle 250 vaimuliku.