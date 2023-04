ÜLEVAADE ⟩ Lääneriikide esindajad lahkusid humanitaarkriisi tõttu Sudaanist

Esimesena lahkusid Ameerika Ühendriikide esindajad, kui sai selgeks, et Hartumi Soba linnaosas asuvat saatkonda ei ole enam võimalik järjekindlalt toidu, kütuse ja elektriga varustada. Ameeriklased olid oodanud evakuatsiooni juba reedest, kui president Joe Biden andis korralduse toimetada diplomaadid riigist välja, niipea kui see on ohutu.