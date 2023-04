Ukraina rongidiplomaatia hall kardinal: prioriteet on inimesed

Ukrzaliznõtsja on teinud reisijate- ja kaubaveo käigus hoidmiseks sõja tingimustes meeletuid jõupingutusi. Põhjusega nimetatakse peaaegu veerand miljoni töötajaga ettevõtet riigi teiseks armeeks. Raudteekompanii olulisusest annab aimu tõik, et ettevõtte juhid ei kipu meedias oma tööst – Venemaa täiemahulisele sissetungile järgnenud ajal on rongidega evakueeritud sõja jalust turvalisematesse piirkondadesse mitu miljonit inimest ja nn terasekspressiga saabunud riigi pealinna Kiievisse poliitilist toetust avaldama väga paljud riigitegelased – just kuigi palju rääkima.