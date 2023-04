HUNT VAATAB METSA POOLE ⟩ Wagneri ülejooksik Norras vahistati baarikakluse eest

Medvedev põgenes Venemaalt 13. jaanuaril ja taotledes Norras varjupaika, väites, et tal on tõendeid Wagneri vägede poolt Ukrainas toimepandud sõjakuritegude kohta.

26-aastase Medvedevi väiteid on raske või võimatu kontrollida. Näiteks on küsitud, kas noormees tõesti sai lühikese aja ja suhteliselt vähese sõjalise kogemusega Wagneri «ohvitseriks».

Süüdimõistev kohtuotsus ei tähenda ülejooksiku jaoks tingimata Norrast välja saatmist. Immigratsiooniameti sõnul on võimalus, et kriminaalkaristuse korral väljastatakse talle ajutine - mitte alaline - Norra elamisluba, vahendas Reuters.

Prigožin on varem kinnitanud, et Medvedev teenis tema eraarmees ja märkis, et Medvedevi üle «oleks tulnud vangide väärkohtlemise katsete eest kohut mõista». Medvedev ütles CNNile, et ei soovi rääkida sellest, mida tegi Ukrainas võideldes.

«Polnud mingit tegelikku taktikat. Me saime lihtsalt korraldused koos vaenlaste positsioonidega. Polnud mingeid konkreetseid korraldusi, kuidas me tegutsema peaksime. Me lihtsalt kavandasime sammhaaval, kuidas me lähenema peaksime. Kes avab tule, millistes vahetustes tegutseme. Kuidas me asja lahendasime, oli meie probleem,» väitis mees.