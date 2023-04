Lõuna-Korea presidendi kommentaar Jaapani kohta pahandas paljusid

Yoon ütles enne USA-visiiti ajalehele Washington Post, et ei saa nõustuda mõttega, et Jaapan peab suhete parandamise eeltingimusena «100 aasta taguse ajaloo tõttu põlvili laskuma».

Yooni kantselei selgitas täna, et president pidas silmas, et ei saa nõustuda väitega, et «Jaapaniga suhete parandamine ajal, mil julgeolekuliitu on hädasti vaja, ei ole võimalik, kui jaapanlased põlvili ei lasku».