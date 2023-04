Keenia näljasekti ohvrite arv kerkis vähemalt 83ni

Politsei on juba mitu päeva Malindi linna lähedal asuvat Shakahola metsa läbi kamminud. Otsinguid said alguse vihjest ususekti kohta, mille juht Paul Mackenzie Nthenge mõjutab oma jüngreid jumala leidmiseks nälgima.

President William Ruto on tõotanud vastuvõetamatutele usuliikumistele lõpu teha, kuid kardetakse, et näljasekti ohvreid on veelgi.

"Ma usun, et neid on rohkem," ütles politsei peainspektor Japhet Koome esmaspäeval ajakirjanikele.

Arvatakse, et osa Good News International Churchi (heade uudiste rahvusvaheline kirik) jüngreid peidab end Shakahola metsas ja nad võivad surra, kui neid ruttu üles ei leita.

Kiriku veebilehe põhjal asutas Nthenge liikumise 2003. aastal ning lõi Nairobisse ja piki Keenia rannikut selle harud, mis meelitasid ligi enam kui 3000 pühendunut.

Nthenge alustas 2017. aastal ka YouTube'i kanaliga, kus hoiatas jüngreid "deemonliku" praktika eest, nagu "paruka kandmine" ja "mobiilse raha" kasutamine. Samal aastal peeti teleevangelist kinni äärmusluses süüdistatuna, kuna ta kutsus lapsi koolist hoiduma, sest piibel ei tunnistavat haridust.

Kaks aastat hiljem sulges Nthenge kiriku ja siirdus edasi vaiksesse väikelinna Shakaholasse.

Ta võeti uuesti kinni tänavu märtsis, selgub kohalikust meediast, kui kaks last nälgisid surnuks oma vanemate hoole all. Nthenge lasti 100 000 Keenia šillingi (umbes 670 euro) eest vabadusse ning ta ütles päevalehele The Nation, et on süüdistustest šokeeritud.

Vähem kui kolm nädalat hiljem korraldas politsei haarangu Malindi rannikulinna lähistel metsas, kust uurijad leidsid näljaohvrite ühishauad.

Nthenge viibib vahi all ning astub 2. mail kohtu ette.