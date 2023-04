TÕDE JA ÕIGUS? ⟩ India poliitikud nahutavad Saksa ajakirja: see karikatuur on rassistlik

Karikaturist kujutas ülerahvastatud India vedurit ja Hiina kiirrongi, sest mõlemad võistlevad omavahel maailma suurima rahvaarvuga riigi «tiitlile».

Population: India overtakes China - © Chappatte in Der Spiegel, Germany > https://t.co/QlRffXMzSe pic.twitter.com/bRbNlP4Dvc — Chappatte Cartoons (@PatChappatte) April 22, 2023

Eile avaldatud ÜRO prognooside kohaselt on India rahvaarv 1 425 775 850, mis ületab esmakordselt Hiinat.

«Tere, Saksamaa! See on ennekuulmatult rassistlik. Der Spiegel karikeerib Indiat tegelikkusele mittevastavalt. Eesmärk on Indiat halvasti kujutada ja Hiinale pugeda,» kirjutas India infoministeeriumi vanemnõunik Kanchan Gupta Twitteris.

Ka infotehnoloogia minister Rajeev Chandrasekhar reageeris vihaselt, säutsudes Twitteris: «Lugupeetud @derspiegel karikaturist. Teie katse Indiat peaminister @narendramodi ametiajal pilgata ei ole arukas. Mõne aasta pärast edastab India majandus Saksamaad».

Mõned indialased märkisid sotsiaalmeedias, et festivalide ajal kiirustavad miljonid inimesed koju ja reisirongid võivad karikatuurile sarnaneda küll.

Lääne kriitika on India valitsusi alati vihastanud, kuid Narendra Modi valitsusajal on pahameel palju teravam, kirjutas Briti ajaleht the Guardian. Briti rahvusringhäälingu (BBC) hiljutine dokumentaalfilm kujutas India peaministri rolli 2002. aasta moslemivastastes rahutustes - India riiklik meedia kirjeldas saadet pahatahtliku vandenõu ja India laimamisena.

Modi ise esitas 2021. aastal Assamis toimunud valimisüritusel sama väite, kurtes, et välismaalased halvustavad India teed ja joogat.

«Nüüd toimuvad vandenõud [India] rahva vastu. Nad üritavad India tee kuvandit maailmas halvustada. Mõnedest dokumentidest on selgunud, et sellist vandenõu hauvad välisriikides asuvad jõud,» vahendas Modit The Guardian.

Eelmisel nädalal kirjutas parlamendiliige ja valitseva Bharatiya Janata partei pressiesindaja Baijayant Panda Hindustan Timesi arvamusloo, milles süüdistatakse Lääne meediat eelarvamustes.

Panda süüdistas meediat India edusammude ignoreerimises, lisades: «omapärane on see, et ühte kindlat narratiivi järgides loobutakse objektiivsusest».