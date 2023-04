Jairus Mmutle/Government Communication Information System (GCIS)/Handout via REUTERS/Scanpix

Lõuna-Aafrika Vabariigi president Cyril Ramaphosa ütles teisipäeval, et tema valitsuspartei ANC on otsustanud, et riik peaks lahkuma Rahvusvahelisest Kriminaalkohtust (ICC), mis andis märtsis välja määruse Vene presidendi Vladimir Putini vahistamiseks.