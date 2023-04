«Kui ma kandideerisin presidendiks neli aastat tagasi, ütlesin, et oleme lahingus Ameerika hinge pärast, ja me oleme seda endiselt,» lausus Biden videos. «Praegu ei ole aeg rahuloluks. Seepärast kandideerin, et saada tagasi valituks. Viime selle töö lõpule. Ma tean, et suudame seda.»