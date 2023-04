KOHALIK VAADE ⟩ Pahameel ähvardab summutada Leedu ihaluse Eesti maksusüsteemi järele

Sõnast «reform» on Leedus saanud justkui vandesõna. Kuigi tegemist võib olla asjatundjate meeskonna eestvedamisel toimuva läbimõeldud protsessiga, mis on kantud parimatest kavatsustest, siis üldjuhul märgib see pikka, ebameeldivat jada drastilisi muudatusi, mida saadavad erimeelsused, poliitilised intriigid ja kraaklemine. Üldjuhul päädib kõik lõpuks kummaliste kompromisside ja eranditega, mis näivad arusaamatud ja teevad seejuures peaaegu kõik õnnetuks.